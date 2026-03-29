МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Британии

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Об этом ТАСС заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«На Смоленскую площадь вызвана временная поверенная Британии», — сказали в МИД.

Причина вызова не раскрывается.

В середине марта российский МИД выразил протест послу Великобритании Найджелу Кейси из-за удара украинских сил по Брянску ракетами Storm Shadow, которые производит французско-британский концерн MBDA. Атака на Брянск произошла 10 марта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что развертывание войск Великобритании на Украине будет означать не окончание конфликта, а его затягивание и увеличение рисков масштабного военного столкновения с участием куда большего количества стран. По ее словам, в случае военной интервенции на Украину контингенты иностранных войск станут для РФ законной военной целью.

Ранее в Британии испугались голубей-шпионов в России.