Юрист предостерегла дачников от выращивания шалфея предсказателей

Юрист Слезкина: за выращивание шалфея могут лишить свободы на восемь лет

За выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum), который не тождественен обычному лекарственному или декоративному шалфею, может грозить лишение свободы до восьми лет. Об этом ТАСС рассказала юрист Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

По словам эксперта, если количество выращенного не достигает 10 растений, то правонарушителей ждет административная ответственность: штраф от трех до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. В ином случае вменяется статья 231 Уголовного кодекса РФ — «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В марте руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил, что дачников могут посадить в тюрьму за выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, в частности конопли и мака. За выращивание от 10 растений мака или от 20 кустов конопли грозит срок до восьми лет лишения свободы.

