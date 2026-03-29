Часть Чечни остается без электричества из-за непогоды

В Чечне два района, город Шали и часть Грозного остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба «Чеченэнерго» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные районы Грозного, Шали, Надтеречного и Ножай-Юртовского районов», — говорится в публикации.

В пресс-службе рассказали, что для ликвидации последствий сложных погодных условий мобилизованы 27 аварийных бригад, для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 14 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Энергетики работают в круглосуточном режиме над устранением последствий непогоды.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов.

Ранее в Чечне сотни человек эвакуировали из подтопленного населенного пункта.