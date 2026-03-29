Назван критический возраст, в котором дети «копируют» алкоголизм родителей

Виталий Тимкив/РИА Новости

Подростки могут перенимать привычки употребления алкоголя у родителей — особенно в возрасте 15-17 лет. К такому выводу пришел исследователь Сергей Алексеев из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. Результаты работы опубликованы в журнале Health Economics.

Ученый проанализировал данные долгосрочного австралийского исследования HILDA (Household, Income and Labour Dynamics in Australia) Survey, которое отслеживает жизнь домохозяйств на протяжении десятилетий. В анализ вошли данные более 6600 человек и свыше 43 тысяч наблюдений, собранных за 23 года.

Исследователь сопоставил, сколько алкоголя употребляли участники в разные периоды жизни, с тем, как часто пили их родители, когда этим людям было от 12 до 18 лет. Это позволило оценить, как родительские привычки влияют на поведение детей в будущем.

Оказалось, что наиболее сильное влияние проявляется в возрасте 15-17 лет. Именно в этот период подростки формируют представления о том, что считается «нормальным» употреблением алкоголя в социальных ситуациях.

Также выявились различия между полами. Матери сильнее влияли на дочерей, тогда как отцы — на сыновей. При этом влияние отцов на дочерей практически не обнаруживалось. Эффект сохранялся даже в случаях, когда между матерью и дочерью не было биологического родства, например в приемных семьях. Это указывает на то, что ключевую роль играет именно наблюдаемое поведение, а не генетика.

Связь ослабевает к двадцатилетнему возрасту, однако вновь усиливается в 28-37 лет, когда многие участники сами становятся родителями. В этот период люди нередко начинают воспроизводить привычки, которые видели в семье: дочери — модели поведения матерей, а сыновья — отцов.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о разовых эпизодах, а о регулярных моделях употребления алкоголя в семье. Тем не менее результаты показывают: повседневные привычки родителей могут играть заметную роль в формировании отношения детей к алкоголю.

Ранее ученые выяснили, что СДВГ может повышать риск алкоголизма.

 
