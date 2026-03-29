В результате ДТП с поездом в Рязанской области погибли два человека

ЮВЖД: два человека погибли в результате столкновения поезда с авто под Рязанью

В Рязанской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде — погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Как уточняется, авария случилась в 10:51 мск на перегоне Милославское — Спасское Юго-Восточной железной дороги.

«Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 46 Тамбов — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось» — сказано в сообщении.

Погибли водитель авто и его пассажир, следует из сообщения ЮВЖД.

В пресс-службе отметили, что схода подвижного состава с рельсов не произошло. График движения поездов также не изменился.

Ранним утром 29 марта в Сахалинской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда. Инцидент произошел в районе села Взморье на железнодорожном участке Южно-Сахалинск — Поронайск. В поезде находились 80 пассажиров. Отмечается, что никто из них не пострадал. В результате была временно приостановлена эксплуатация поездов по направлениям Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Ноглики.

