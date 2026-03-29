Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В результате ДТП с поездом в Рязанской области погибли два человека

Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Рязанской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде — погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Как уточняется, авария случилась в 10:51 мск на перегоне Милославское — Спасское Юго-Восточной железной дороги.

«Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 46 ТамбовМосква. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось» — сказано в сообщении.

Погибли водитель авто и его пассажир, следует из сообщения ЮВЖД.

В пресс-службе отметили, что схода подвижного состава с рельсов не произошло. График движения поездов также не изменился.

Ранним утром 29 марта в Сахалинской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда. Инцидент произошел в районе села Взморье на железнодорожном участке Южно-СахалинскПоронайск. В поезде находились 80 пассажиров. Отмечается, что никто из них не пострадал. В результате была временно приостановлена эксплуатация поездов по направлениям Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Ноглики.

Ранее в Свердловской области с рельсов сошел поезд.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!