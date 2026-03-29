Власти Махачкалы рассказали о восстановлении электричества после наводнения

Администрация Махачкалы: из трех основных питающих центров восстановлены два
В Махачкале восстановили работу двух из трех питающих центров, поврежденных в результате наводнения. Работы продолжаются, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

«У нас три таких сложных направления было: «Приморская», «Восточная» и «Махачкала 110». На данное время «Восточная» уже подключена, «Махачкала 110» тоже. Сейчас работы ведутся на «Приморской», там более сложная ситуация», — сказал мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

До этого сообщалось, что работы на одном из питающих центров завершатся только завтра.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома. Изначально сообщалось, что без света остались 60 тыс. человек. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

