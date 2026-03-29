Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США

Иран атаковал авиабазу Муваффак Салти в Иордании
Иран нанес удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где размещены американские войска. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что атаку осуществили при помощи беспилотников, их целями являлись военное оборудование и казармы. По данным иранских военных, эта база — важнейший плацдарм для авиаударов по Исламской Республике. На ней размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

29 марта Иран нанес удар по промышленному объекту недалеко от израильского города Беэр-Шева. В результате возник сильный пожар. Считается, что промзона Неот-Ховав, расположенная южнее Беэр-Шевы, — главный центр химической промышленности Израиля, где выпускается примерно половина всех химикатов в стране.

25 марта Тегеран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

Ранее в США рассказали о возможных последствиях отправки наземных войск на территорию Исламской Республики.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!