В Израиле прокомментировали запрет латинскому патриарху войти в храм

Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм заботой о безопасности
Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был связан исключительно с вопросами безопасности на фоне обстрелов. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», — говорится в заявлении.

В воскресенье израильская полиция заблокировала вход патриарху в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Также путь преградили и хранителю Святой Земли (кустоду), отцу Франческо Иелпо. Латинский патриархат заявил, что это первый случай за столетия, когда главам церкви запретили совершать мессу Вербного воскресенья в Храме Гроба Господня.

С 28 февраля в Иерусалиме впервые в истории прекращены богослужения в храме Гроба Господня.

Ранее посла Израиля вызвали в итальянский МИД из-за ситуации с патриархом в Иерусалиме.

 
