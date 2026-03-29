Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Экс-сотрудник спецслужб Украины заявил о финансировании Зеленским венгерской оппозиции

Tenyek: Зеленский еженедельно переводил венгерской оппозиции по €5 млн
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии «Тиса» по €5 млн наличными из «черных денег», которыми распоряжался сам. Об этом телеканалу Tenyek рассказал бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Венгрии.

«В Венгрию привозили много денег для [лидера венгерской оппозиционной партии правоцентристской партии «Тиса» Петера] Мадьяра. Говорили, что Мадьяру нужно дать €50 млн на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. <...> Каждую неделю перевозят 5 млн», — сообщил перебежчик, уточнив, что эти средства не подлежат официальному учету на Украине.

По информации источника, связь во время перемещения денег осуществляется через онлайн-игру, а перевозят их в специальных автомобилях, которые не могут прослушивать венгерские спецслужбы. Целью же финансовой поддержки является смена власти в Венгрии и победа на выборах «Тисы», которая сформирует «проукраинское правительство», уточнил собеседник канала.

В начале марта в Венгрии задержали два бронированных инкассаторских автомобиля со слитками золота и миллионами долларов и евро. Груз сопровождали семь граждан Украины, в их числе бывший генерал украинских спецслужб.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в попытке сорвать выборы в Венгрии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
