«Зависимый и слабый»: в России раскритиковали главу IIHF

Тренер Плющев: глава IIHF Тардиф зависим от политики и слабый по натуре человек

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, заявив о его слабости. Его слова приводит РИА Новости.

«Он в общем-то достаточно зависимый человек, не имеющий жесткой позиции и пытающийся лавировать во всех отношениях своими глупыми заявлениями и инициативами. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея. Слабый по натуре и совершенно не харизматичный», — подчеркнул он.

29 марта было объявлено, что Тардиф не будет переизбираться на новый срок на этой должности и покинет свой пост в конце октября.

Тардиф возглавил IIHF в 2021 году.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

12 марта Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России на международную арену.

