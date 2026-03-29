Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Зависимый и слабый»: в России раскритиковали главу IIHF

Joel Marklund/Global Look Press

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, заявив о его слабости. Его слова приводит РИА Новости.

«Он в общем-то достаточно зависимый человек, не имеющий жесткой позиции и пытающийся лавировать во всех отношениях своими глупыми заявлениями и инициативами. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея. Слабый по натуре и совершенно не харизматичный», — подчеркнул он.

29 марта было объявлено, что Тардиф не будет переизбираться на новый срок на этой должности и покинет свой пост в конце октября.

Тардиф возглавил IIHF в 2021 году.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

12 марта Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России на международную арену.

Ранее в НХЛ ответили на вопрос об организации матча между сборными России и США.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!