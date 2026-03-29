В России резко выросла популярность автомобильных номеров с серией «СВО»

В России стремительно растет популярность автомобильных номеров с серией «СВО». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Вместе с популярностью растут и цены. Россияне готовы платить сотни тысяч рублей за красивые автомобильные номера с серией «СВО», — говорится в публикации.

Стоимость зависит от региона и комбинации цифр. «Зеркальные» (121, 343) и полностью одинаковые (111, 777) стоят до 300 тысяч рублей, при этом год назад их можно было купить в среднем за 50–80 тысяч. С разными цифрами есть предложения от 40 до 100 тысяч (раньше — 15–20 тысяч рублей).

Как уточняет Telegram-канал, номера с московским регионом, например, 77 или 777 традиционно считаются самыми дорогими. В 2026 году за хорошие комбинации желающим придется отдать от 1 млн рублей.

24 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России планируют ввести возможность бронировать автомобильные номера через портал «Госуслуги». Речь идет о платной услуге для выбора «красивых» сочетаний букв и цифр.

Правительственная комиссия поддержала законопроект, который вводит механизм резервирования государственных регистрационных знаков. Поправки внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» в октябре 2025 года. Идею предлагал лидер партии Алексей Нечаев, ее поддержал президент Владимир Путин.

Ранее в ГАИ опровергли слухи об изъятии автомобильных номеров серии «АМР».