Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В России резко выросла популярность автомобильных номеров с серией «СВО»

Baza: в России цены на номера «СВО» достигли миллиона рублей
Максим Блинов/РИА Новости

В России стремительно растет популярность автомобильных номеров с серией «СВО». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Вместе с популярностью растут и цены. Россияне готовы платить сотни тысяч рублей за красивые автомобильные номера с серией «СВО», — говорится в публикации.

Стоимость зависит от региона и комбинации цифр. «Зеркальные» (121, 343) и полностью одинаковые (111, 777) стоят до 300 тысяч рублей, при этом год назад их можно было купить в среднем за 50–80 тысяч. С разными цифрами есть предложения от 40 до 100 тысяч (раньше — 15–20 тысяч рублей).

Как уточняет Telegram-канал, номера с московским регионом, например, 77 или 777 традиционно считаются самыми дорогими. В 2026 году за хорошие комбинации желающим придется отдать от 1 млн рублей.

24 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России планируют ввести возможность бронировать автомобильные номера через портал «Госуслуги». Речь идет о платной услуге для выбора «красивых» сочетаний букв и цифр.

Правительственная комиссия поддержала законопроект, который вводит механизм резервирования государственных регистрационных знаков. Поправки внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» в октябре 2025 года. Идею предлагал лидер партии Алексей Нечаев, ее поддержал президент Владимир Путин.

Ранее в ГАИ опровергли слухи об изъятии автомобильных номеров серии «АМР».

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!