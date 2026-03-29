Иран ударил по военному лагерю в Кувейте, есть пострадавшие

При ударе Ирана по военному лагерю в Кувейте пострадали не менее десяти военных
Не менее десяти военнослужащих получили ранения в результате удара Ирана по военному лагерю в Кувейте. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель минобороны страны полковник Сауд аль-Атван.

По его словам, за прошедшие 24 часа вооруженные силы зафиксировали 14 баллистических ракет и 12 беспилотников в воздушном пространстве Кувейта. Представитель Минобороны добавил, что атаке также подверглись склады логистической компании, в результате инцидента никто не пострадал.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

На прошлой неделе сообщалось, что иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об уничтожении американского истребителя.

 
