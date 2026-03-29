Иран ударил по военному лагерю в Кувейте, есть пострадавшие

При ударе Ирана по военному лагерю в Кувейте пострадали не менее десяти военных

Не менее десяти военнослужащих получили ранения в результате удара Ирана по военному лагерю в Кувейте. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель минобороны страны полковник Сауд аль-Атван.

По его словам, за прошедшие 24 часа вооруженные силы зафиксировали 14 баллистических ракет и 12 беспилотников в воздушном пространстве Кувейта. Представитель Минобороны добавил, что атаке также подверглись склады логистической компании, в результате инцидента никто не пострадал.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американского истребителя.