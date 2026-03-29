США и Израиль нанесли удары по университету в Иране

Здания Исфаханского технологического университета дважды за день подверглись атакам США и Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Fars News Agency.
«Очередной авиаудар по исфаханскому технологическому университету. <...> нанесен ущерб нескольким другим зданиям, в результате чего четыре сотрудника университета получили незначительные ранения», — говорится в публикации.
Первый удар пришелся на университет утром.
Информагентство также выпустило предупреждение, что после ударов по иранским университетам «израильские и американские университеты стали мишенями Ирана».
До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности разрушить два университета США на Ближнем Востоке «в качестве мести за разбомбленные иранские вузы».
По сообщениям СМИ, атаке подверглись Научно-технологический университет и Высший национальный университет обороны Ирана, оба находятся в Тегеране.
Ранее США нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране.