США и Израиль нанесли удары по университету в Иране

Fars: вуз в Исфахане получил повреждения в результате атаки США и Израиля

Здания Исфаханского технологического университета дважды за день подверглись атакам США и Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Fars News Agency.

«Очередной авиаудар по исфаханскому технологическому университету. <...> нанесен ущерб нескольким другим зданиям, в результате чего четыре сотрудника университета получили незначительные ранения», — говорится в публикации.

Первый удар пришелся на университет утром.

Информагентство также выпустило предупреждение, что после ударов по иранским университетам «израильские и американские университеты стали мишенями Ирана».

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности разрушить два университета США на Ближнем Востоке «в качестве мести за разбомбленные иранские вузы».

По сообщениям СМИ, атаке подверглись Научно-технологический университет и Высший национальный университет обороны Ирана, оба находятся в Тегеране.

Ранее США нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране.