Глава IIHF, при котором отстранили Россию, покинет свой пост

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф не будет переизбираться на новый срок на этой должности и покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«выражает искреннюю признательность г-ну Тардифу за его видение, преданность и служение мировому хоккейному сообществу, а также благодарит его семью за поддержку на протяжении всего его президентства», — указано в сообщении.

Тардиф возглавил IIHF в 2021 году.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года, а следом — в январе 2026 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили Олимпийские игры в Италии.

12 марта Тардиф заявил, что хочет как можно скорее вернуть сборную России на международную арену.

Ранее в НХЛ ответили на вопрос об организации матча между сборными России и США.