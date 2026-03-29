«Какой-то сюр»: Медведев высмеял «оружейного барона» Зеленского за вояж на Ближний Восток

Идея президента Украины Владимира Зеленского о помощи странам Ближнего Востока сюрреалистична. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам [Персидского] залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр! Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово», — сказал политик на опубликованном в канале видео, подписанного фразой «оружейный барон».

Накануне украинский лидер побывал в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. В тот же день Украина договорилась с Катаром об обмене опытом в борьбе с ракетами и БПЛА

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

26 марта Зеленский в интервью Le Monde рассказал, что Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой о помощи в защите военных баз на Ближнем Востоке от ударов Ирана. По его словам, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Ранее немецкие журналисты рассказали об отчаянном шаге Зеленского.

 
