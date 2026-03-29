Дубинский: Украинцы хотят думать на русском и не желают читать на мове

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что книжные магазины на Украине закрываются, так как в них продают литературу только на украинском языке, а местные жители хотят читать и думать на русском.

«В украинском сегменте Telegram горюшко. Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове, хоть убейся. Булгакова запретили, памятники снесли, и все равно не хотят. Странно, да?» — написал он.

Дубинский также напомнил о ситуациях, когда в общественных местах украинцы просят не говорить по-русски. Однако, по мнению, население хочет слушать музыку, читать и думать на русском языке.

В декабре 2025 года Верховная рада Украины исключила русский из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.