«Тоттенхэм» избавился от третьего главного тренера за год

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил, что хорватский специалист Игор Тудор был уволен с поста главного тренера команды. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно», — указано в публикации.

Тудор возглавил лондонский клуб 14 февраля 2026 года и проработал на своем месте шесть недель. За это время команда под его руководством проиграла пять матчей из семи. Клуб занимает 17 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 30 очков и всего на балл опережая зону вылета.

В следующем матче АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с клубом «Сандерленд», идущим на 11-й строчке в турнирной таблице. Игра состоится 12 апреля в 16:00 по московскому времени.

За последний год лондонский клуб уволил уже трех тренеров: кроме Тудора в команде работали Ангелос Постекоглу и Томас Франк.

