Посла Израиля вызвали в итальянский МИД из-за ситуации с патриархом в Иерусалиме

МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм в Иерусалиме

Посол Израиля вызван в МИД из-за ситуации с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербатисте Пиццабалле. Об этом сообщил итальянский вице-премьер, министр иностранных дел Антонио Таяни на своей странице в соцсети X.

«Я поручил вызвать посла Израиля в МИД завтра [в понедельник] для разъяснения решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить [мессу на] Пальмовое воскресенье», — написал он.

В воскресенье израильская полиция заблокировала вход патриарху в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Вместе с патриархом путь преградили и хранителю Святой Земли (кустоду), отцу Франческо Иелпо. Латинский патриархат заявил, что это первый случай за столетия, когда главам церкви запретили совершать мессу Вербного воскресенья в Храме Гроба Господня.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала произошедшее оскорблением не только верующих, «но и любой общины, которая признает свободу вероисповедания».

С 28 февраля в Иерусалиме впервые в истории прекращены богослужения в храме Гроба Господня.

Ранее Иран атаковал Старый город в Иерусалиме.