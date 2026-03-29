Зеленский: если санкции будут сняты, Россия получит больше денег

Если санкции против России продолжат снимать, это принесет Москве серьезную финансовую выгоду. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Зеленского, президент России Владимир Путин якобы надеется на «долгую войну на Ближнем Востоке», так как конфликт выгоден России, а снятие санкций США в отношении российской нефти значительно пополняет российский бюджет.

«[Путин] получает выгоду, много выгоды от этой войны. Если санкции будут сняты, [Путин] получит больше денег, гораздо больше денег, и он направит эти деньги на вооружение», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что он обеспокоен тем, что конфликт в Иране может привести к перенаправлению американского оружия из Украины на Ближний Восток, тогда как эти поставки имеют решающее значение для Киева.

«Я очень обеспокоен. Надеюсь, что Соединенные Штаты не допустят подобных ошибок», — сказал Зеленский.

В марте США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры до 12 марта. Данное разрешение будет действовать до 11 апреля. Ограничения сохранились для новых поставок и для связанных с Ираном операций.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что санкции в отношении российской нефти могут смягчить еще сильнее в случае, если Ормузский пролив не будет разблокирован.

При этом 26 марта Трамп решил продлить действие санкций против России.

Кроме того, 26 марта газета The Washington Post написала, что Вашингтон изучает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток. Затем глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что США пообещали Киеву не делать этого.

