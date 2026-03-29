Украинские войска ведут обстрел Энергодара в Запорожской области

Мэр Пухов: ВСУ ведут обстрел Энергодара Запорожской области, город обесточен
Энергодар, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), остался без света из-за артобстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации населенного пункта Максим Пухов.

«В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ обесточен Энергодар. Степень повреждений установить пока сложно, продолжается обстрел», — рассказал чиновник.

Утром 23 марта украинские войска с помощью БПЛА атаковали автомобиль недалеко от села Кутузовка в Токмакском районе Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в машине находились волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь мирным жителям.

В результате удара пострадали три человека — мужчины 1959, 1969 и 1975 годов рождения. У волонтеров диагностировали ранения различной степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Ранее в Энергодаре из-за обстрела ВСУ обрушилась крыша частного дома.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
