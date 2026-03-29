Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Армении задержан еще один человек после нападения на Пашиняна

Кадр из NEWS. am TV

Еще один человек задержан в Армении по делу о нападении на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.

«После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции МВД по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица задержали трех человек», — сказал собеседник агентства.

Инцидент с участием Пашиняна произошел 29 марта во время богослужения в церкви Святой Анны в Ереване. Глава правительства присутствовал на литургии по случаю Вербного воскресенья (Цахказарда) вместе со своими соратниками. Когда Пашинян выходил из храма через ряды прихожан, один из присутствующих выразил недовольство и резко обратился к охране, потребовав, чтобы на него не смотрели.

В этот момент другой человек попытался нанести удар премьеру, однако сотрудники службы безопасности не допустили этого и пресекли попытку. Телохранители оттеснили молодого человека, который пытался приблизиться к Пашиняну, что вызвало недовольство среди присутствующих. В ходе инцидента премьер призвал людей успокоиться.

Ранее Пашинян в метро поругался с армянкой из-за Карабаха.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
