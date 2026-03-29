«Как в тумане»: представители Киркорова объяснили, почему он курил в аэропорту

Представитель Киркорова сообщила, что певец оплатит штраф за курение в аэропорту

Представитель народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала завирусившееся в соцстеях видео, на котором певец закурил в аэропорту. По ее словам, певец это сделал по ошибке.

«Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте», — отметила она.

Концерт Филиппа Киркорова прошел в Барнауле 21 марта. Кадры, на которых певец закурил сигарету в здании аэропорта, показало издание «Толк». Народный артист шел в сопровождении охраны.

