В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

В Дагестане четверо полицейских пострадали в результате нападения на них граждан Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева.

Он рассказал, что конфликт произошел между полицейскими и находящимися на территории Дербента и Дербентского района гражданами Азербайджана, которые не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии.

Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы. Нарушителей доставили в отдел полиции.

По словам Шихиева, поврежден также служебный транспорт полицейских.