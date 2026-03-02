Размер шрифта
Общество

Организатора новогоднего шоу оштрафовали за откровенный танец Снегурочек

Суд в Свердловской области выписал штраф за стриптиз на новогоднем шоу
Telegram-канал Инцидент Нижний Тагил • Новости

На Урале организатора новогоднего шоу оштрафовали за откровенный танец Снегурочек, сообщило объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Новогоднее шоу студии МДТ «Кино Елка» прошло 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле.

Мероприятие было организовано индивидуальным предпринимателем Мариной Ш. и в рекламе позиционировалось как развлечение для всей семьи, поэтому номер, во время которого Снегурочки танцевали стриптиз, вызвал возмущение родителей, пришедших с детьми.

Взрослые зрители сочли выступление и костюмы неподходящими для несовершеннолетних. По их мнению, организатор должен был установить возрастные ограничения для посещения мероприятия.

После этого в отношении предпринимательницы возбудили дело по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ за распространение информации, причиняющей вред детскому развитию.

Женщина полностью признала вину, отметив, что просмотрела номера перед показом, но этот упустила. В итоге мировой судья Тагилстроевского судебного района назначила ей наказание в виде административного штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, устроившего скандал в детсаду из-за подарка.

 
