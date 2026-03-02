Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

VAR впервые вмешался в работу арбитров всех матчей тура РПЛ

VAR впервые в истории вмешался в работу судей во всех матчах тура РПЛ
Михаил Куравлев/РИА Новости

Система видеопомощника арбитра (VAR) впервые в истории вмешалась во все матчи тура в Российской премьер-лиги (РПЛ).

27 февраля РПЛ была возобновлена после зимней паузы, прошли игры 19-го тура. Были сыграли матчи: «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (2:1), «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0), а закрыл программу тура матч «Сочи» — «Спартак» (2:3).

В игре на сочинском стадионе «Фишт», которая состоялась 2 марта, арбитру Евгению Буланову отменить пенальти в ворота «Сочи» в домашнем матче против «Спартака». До этого видеопомощник рефери хотя бы по разу вмешивался в ход остальных семи матчей 19-го тура чемпионата России.

Система VAR начала работать на матчах Российской премьер-лиги в 2019 году.

При этом 19-й тур РПЛ ознаменовался судейскими скандалами. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!