VAR впервые вмешался в работу арбитров всех матчей тура РПЛ

VAR впервые в истории вмешался в работу судей во всех матчах тура РПЛ

Система видеопомощника арбитра (VAR) впервые в истории вмешалась во все матчи тура в Российской премьер-лиги (РПЛ).

27 февраля РПЛ была возобновлена после зимней паузы, прошли игры 19-го тура. Были сыграли матчи: «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (2:1), «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0), а закрыл программу тура матч «Сочи» — «Спартак» (2:3).

В игре на сочинском стадионе «Фишт», которая состоялась 2 марта, арбитру Евгению Буланову отменить пенальти в ворота «Сочи» в домашнем матче против «Спартака». До этого видеопомощник рефери хотя бы по разу вмешивался в ход остальных семи матчей 19-го тура чемпионата России.

Система VAR начала работать на матчах Российской премьер-лиги в 2019 году.

При этом 19-й тур РПЛ ознаменовался судейскими скандалами. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

Ранее Александр Мостовой назвал причину судейских скандалов в РПЛ.