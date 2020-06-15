Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске

Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

«Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях, не было уголовного преследования и он не находился в розыске», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что соответствующий запрос в региональное МВД пришел из Москвы.

Ранее в СК РФ заявили, что нападавший выжил после перестрелки с полицией и находится в одной из столичных больниц. Его проверяют на причастность к экстремизму.

По предварительным данным, стрелок является уроженцем Ингушетии, ему 24 года.

15 июня в Москве на Ленинском проспекте таксист устроил стрельбу с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов. В результате два сотрудника полиции получили ранения, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

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