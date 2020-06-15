В Москве почти 7 тысяч выпускников получили аттестаты с отличием

64 тысячам выпускникам в Москве вручили аттестаты об окончании школы, 6,8 тысячи из них получили аттестаты с отличием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что больше всего отличников оказалось в школах № 1535, «Покровский квартал» и № 710.

Ракова также напомнила, что 3 июля начнется Единый государственный экзамен, который должны сдавать те, кто намерен поступать в вузы.

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