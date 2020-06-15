Три человека пострадали при взрыве газа на строящемся судне в Петербурге

Взрыв газа произошел в Санкт-Петербурге на строящемся судне на «Адмиралтейских верфях», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадали три человека.

В пресс-службе городской станции скорой помощи сообщили о двух госпитализированных пострадавших.

Один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

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