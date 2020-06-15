ФСБ предотвратила в Волгограде массовое убийство школьников
В Волгограде задержали подростка, который готовил нападение на школу. Сотрудники ФСБ изъяли у него самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.
Как уточнили в СК России, задержанным является житель Волгограда 2005 года рождения. «Задержан <...> планировавший нападение на школу», — говорится в сообщении.
У подростка изъяли бутылки с зажигательной смесью, бомбу, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие и средства связи. По словам несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях.
В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 УК России «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Также планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК «Подготовка к убийству двух и более лиц». Школьнику уже предъявлено обвинение, его заключили под стражу. Расследование продолжается.
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