В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв в столице до 3334, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Всего в Москве коронавирусом заразились почти 206 тысяч, выздоровели 121 тысяча пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире за сутки коронавирус подтвердился у 137 тысяч человек

— Штрафы за несоблюдение правил по коронавирусу получили почти 30 предприятий в Москве

— Число вылечившихся от коронавируса среди военных превысило пять тысяч