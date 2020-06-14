В Москве мужчина выдумал ограбление, чтобы присвоить зарплату подчиненных

В Москве мужчина сообщил в полицию, что его ограбили, чтобы присвоить зарплату своих подчиненных, пишет РЕН.

Мужчина заявил, что к нему на улице подошли четверо мужчин, один из которых угрожал ножом. Грабители якобы украли у пострадавшего 20 тысяч рублей, телефон и наушники. Полиция возбудила уголовное дело.

Позже правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, но на записях ограбления не оказалось. Мужчина признался, что выдумал историю, чтобы присвоить зарплату сотрудников, которую у него «украли».

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