На протестах в Лондоне постадали более 20 полицейских

Во время антирасистских протестов в Лондоне пострадали 23 полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сотрудники правоохранительных органов получили ранения во время того, как протестующие стали кидать в них разные предметы.

Скотланд-Ярд уточнил, что ранения несерьезные.

В Лондоне в воскресенье, 14 июня, проходит акция протестов за права чернокожих Black Lives Matter (BLM). Во время протеста были задержаны 113 человек.

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