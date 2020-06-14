Марш против расизма и дискриминации прошел в Токио

Мирный марш под лозунгом Black Lives Matter прошел в Токио, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в акции приняли участие около тысячи человек.

Организатором марша стала американская студентка афроамериканского происхождения, которая в настоящее время учится в Японии.

«Расизм — это проблема не только Америки, это мировая проблема», — сказала ответственная за общение с прессой девушка.

Данный протест прошел на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки как в США, так и за их пределами.

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