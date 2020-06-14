Более 300 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

Около 316 тыс. россиян остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Всего в России проведено более 14,8 млн тестирований на коронавирус, отметили в пресс-службе.

По последней информации, в России выявлено 520 129 случаев COVID-19, из них 6 829 – с летальным исходом. Выздоровел 274 641 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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