Глава полиции Атланты ушла в отставку из-за смерти афроамериканца после задержания

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс покинула свой пост после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, который скончался после задержания. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на мэра города Кейшу Лэнс Боттомс.

По ее словам, шэф полиции приняла такое решение после случившегося.

Однако градоначальник уточнила, что Шилдс и дальше будет работать в полиции Атланты.

Как известно, в конце мая в США начались беспорядки и протесты после того, как при задержании сотрудниками полиции Миннеаполиса погиб афроамериканец Джордж Флойд. При аресте полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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