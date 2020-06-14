Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу

Первый этап снятия мер по коронавирусу начнется в Дагестане с понедельника, 15 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений», — указано в сообщении.

Как отмечается, первый этап предусматривает возобновление работы предприятий сферы услуг. Однако торговля будет разрешена в магазинах, площадь которых не будет превышать 400 кв. м.

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