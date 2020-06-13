В результате взрыва автоцистерны в Китае пострадали около 50 человек

В результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян пострадали около 50 человек, еще четыре погибли. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что взрыв был зафиксирован на шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 мск).

Пока нет данных о причине произошедшего.

Сообщается, что после взрыва цистерна пролетела на сотни метров через трех и четырехэтажные здания. При взрывной волне в расположенных рядом домах выбило стекла и двери.

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