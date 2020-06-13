В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 53 тысячи

В Белоруссии выявлен 53 241 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что за минувшие сутки прирост составил 721.

При этом за последние 24 часа от инфекции скончались пять человек, в общей сложности с начала пандемии — 303 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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