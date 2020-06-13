Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«С даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — цитирует ее ТАСС.

По словам Голиковой, эпидемия инфекции начала набирать обороты в стране, начиная с 17 марта. С того времени в РФ в 139 раз возросло количество ПЦР-исследований.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечился от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829. За последние 24 часа число подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось на 8 706.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За 24 часа коронавирус выявили у 8 706 человек в России

— Голикова рассказала о разделении причин смерти людей с COVID-19 на группы

— Путин поручил геномным центрам заняться созданием лекарств от коронавируса