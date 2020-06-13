Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области
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Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.
Инцидент произошел недалеко от аэропорта Бобровка. Изначально предполагалось, что два человека пострадали, однако, по уточненным данным, в результате случившегося погибли два пилота.
«Самолет совершал плановые полеты. На борту находились инструктор и курсант», — добавили в МЧС.
Уточняется, что самолет принадлежит аэроклубу ДОСААФ.
В настоящее время детали случившегося уточняются.
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