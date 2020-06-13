В Москве зафиксировали еще 1 493 случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 493 человек, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за 24 часа выздоровели 1 534 пациента, а умерли — 44.

Таким образом, с начала эпидемии в столице заразились вирусом свыше 204 тыс. человек. Были выписаны после выздоровления почти 120 тыс. пациентов, а число летальных исходов составило 3 231.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечился от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829.

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