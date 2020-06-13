Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда

Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после убийства новорожденного. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также он поручил доложить ему лично о результатах проверки в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой.

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемая не сделала этого. В итоге, ребенок скончался.

Решением суда они обе отправлены под домашний арест.

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