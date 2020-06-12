В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок «Синьфади» нашли коронавирус, пишет газета »Синьцзинбао» со ссылкой на управляющего рынка.

Сообщается, что заболел 52-летний мужчина. Позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Власти Пекина начали эпидемиологическое расследование.

Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», — цитирует издание управляющего рынком «Синьфади».

Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин. На рынке временно закрыли залы с мясом и морепродуктами.

В Китае коронавирусом заразились 83 тысячи, вылечились 78 тысяч, погибли 4634 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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