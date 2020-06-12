Во Франции снизилось число пациентов с коронавирусом в реанимации

Во Франции число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, снизилось до 879, пишет минздрав страны.

Всего в больницах лечатся больше 11 тысяч заболевших.

Отмечается, что во Франции коронавирусом заразились 156 тысяч, выздоровели 72, скончались 29 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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