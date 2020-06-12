На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.

«На федеральной автодороге «Кавказ», ориентировочно в 40 км от города Минеральные Воды, в результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщалось.

Также, по данным МЧС, из-за ветра и грозы повредились электропровода — без света остались семь тысяч жителей.