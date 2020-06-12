Еще 2255 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 2255 человек излечились от коронавирусной инфекции в Москве, общее количество выздоровевших пациентов достигло 118 024. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
Она напомнила, что вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от вируса на дому.
По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровели 261 150 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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