Еще 2255 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 2255 человек излечились от коронавирусной инфекции в Москве, общее количество выздоровевших пациентов достигло 118 024. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Она напомнила, что вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от вируса на дому.

По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровели 261 150 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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