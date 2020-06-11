Ученые назвали возможную дату окончания эпидемии в России

Российский химико-технологический университет имени Менделеева подготовил доклад об окончании эпидемии коронавируса в России. Об этом сообщается на сайте университета.

В документе говорится, что эпидемия коронавирусной инфекции закончится в Москве в конце июня — начале июля. При этом на территории России эпидемия, согласно данным ученых, завершится в июле.

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России – конец июля, численность инфицированных к концу июля - порядка 524 тысяч человек», — сказано в докладе.

Ученые не исключили повторения волн COVID-19. Они добавили, что для сокращения таких периодов жителям необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности. В докладе также говорится, что на усиление эпидемии может повлиять открытие внутренних российских границ.

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