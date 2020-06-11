Жертвами коронавируса в Москве стали еще 49 человек

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 49 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Так, общее число жертв коронавирусной инфекции за время пандемии в городе поднялось до 3 187 пациентов.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония. Ранее они также получили положительный результат анализов на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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