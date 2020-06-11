Посетителей пляжей Крыма обяжут соблюдать дистанцию

В Крыму заявили о том, что к 1 июля ожидается открытие свыше 400 пляжей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер республики Ирина Кивикот отметила, что в Крыму проходит подготовка пляжей через водолазное обследование дна, обучение спасателей, а также получением заключений о соответствии санитарным правилам.

Она добавила, что работа идет » в сжатые сроки» из-за пандемии коронавируса.

Кивикот уточнила, что на пляжах также будет сохранено обязательство по соблюдению безопасного расстояния.

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