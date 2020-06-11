Белоруссия предлагает России открыть турсообщение

Белорусское правительство предложило российской стороне снять ограничения на туристические поездки. Об этом сообщает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что Белоруссия намерена «максимально оперативно отрабатывать» снятие мер с российской стороны, поскольку с белорусской стороны «нет и не было никаких ограничений».

«Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в РФ съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам», — уточнил Петришенко.

Он добавил, что сроки открытия турсообщения также зависят от партнеров из России.

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